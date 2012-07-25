Чиновники говорят, что украинские олимпийцы на нищенской базе только разминаются

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы Госмолодежьспорта по поводу сюжета на одном из центральных телеканалов 24 июля, в котором было показано пребывание сборной по легкой атлетике на Учебно-спортивной базе олимпийской подготовки "Святошин" и сделаны акценты на сложных бытовых условиях, в которых проживают члены сборной.

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В ведомстве информируют, что 25 июля руководители Госмолодежьспорта выехали на Учебно-спортивную базу "Святошин", чтобы на месте выяснить ситуацию с питанием спортсменов и условиями проживания.

В сообщении отмечается, что база не находится в государственной собственности, построена в советские времена. В действительности легкоатлетическая сборная не тренируется на базе, а часть спортсменов прибыла сюда 21 июля из Харькова (где проходил заключительный этап подготовки к Олимпиаде - Командный чемпионат Украины) с целью экипировки команды для выезда в Лондон. На стадионе базы тренировок не проводят, он служит для разминки, а спортсмены едут на тренировку в Ирпень. Вместе с тем, беговых препятствий представители Госмолодежьспорта начислили на стадионе 17, а не пять, как было заявлено в сюжете.

Госмолодежьспорт обращает внимание, что разработаны новые нормативы питания вместо существующих старых, которые вскоре будут утверждены. В то же время проводится проверка по поводу заявленной спортсменами информации относительно питания.

“Вместе с тем, руководство Госмолодежьспорта неоднократно заявляло о вопиющей отсталости уровня отечественной спортивной инфраструктуры от европейского и мирового уровня. За два прошлых десятилетия, кроме нескольких футбольных стадионов, в Украине практически не построено ни одного большого спортивного объекта. Из 70 баз, которые имеют статус олимпийской, только база в Конча-Заспе частично отвечает мировым стандартам, в целом большинство объектов были построены еще в 70-е годы прошлого века, значительная часть спортивных объектов была перепрофилирована. Еще ряд их, к сожалению, существует только на бумаге”, - информирует Госмолодежьспорт, ссылаясь на Единый электронный реестр спортивных сооружений, который внедрен в 2010 году. Сейчас в нем значатся более 2,5 тысяч объектов.

Ведомство заявляет, что активно работает над улучшением ситуации, и у руководства государства есть четкое понимание необходимости развития спортивной инфраструктуры в стране.

Так, принято решение о перестройке спортивных объектов на базе в Конча-Заспе и выделении для базы 410 млн грн. В частности, среди капитальных расходов в 2012 году 10 млн грн Кабмином предусмотрено на проектирование на территории Олимпийского центра новых спортивных сооружений. В целом должны быть построены легкоатлетический манеж, крытый плавательный бассейн, крытая ледовая арена, универсальный спортивный комплекс для борьбы, спортивной и художественной гимнастики, тяжелой атлетики, фехтования, легкоатлетический стадион.

Кроме этого, среди капитальных расходов в 2012 году предусмотрено финансирование баз олимпийской подготовки в Чернигове и Заросляке (Прикарпатье).

Также по Государственной программе "Хоккей Украины" предусмотрено 200 млн грн на постройку в этом году пяти хоккейных арен в стране.