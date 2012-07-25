Киевляне сидят без воды из-за долгов «Киевэнерго»

15:40, 25 июля 2012
Общество
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«Киевэнерго» не может рассчитаться за газ, поэтому часть жителей столицы остаются без горячей воды.

Часть жителей столицы осталась без воды

ПАО «Киевэнерго» заявляет, что 23 июля газоснабжающая организация ограничила объемы газа для теплоэлектроцентрали № 6, что сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний теплосетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов столицы.

Как информирует пресс-служба «Киевэнерго», в частности, горячая вода временно отсутствует у жителей массивов Куликово поле, Лесной, Комсомольский, Водопарк, Троещина, Вигуровщина, Оболонь, Минский, Воскресенка, Радужный, Кибальчича, частично Левобережный и Никольская Слободка.

По данным «Киевэнерго», переговорный процесс с участием руководства газопоставщика и городской власти относительно возобновления газоснабжения ТЭЦ-6 продолжается. Причиной ограничения газоснабжения, согласно объяснению энергокомпании, является ее задолженность за потребленный газ. «Киевэнерго» сможет погасить ее, как только получит из бюджета компенсацию разницы между установленными тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства.

«Киевэнерго» ожидает получения этой компенсации согласно постановлению Кабинета министров Украины № 517 от 11 июня 2012 года «Об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые вырабатывались, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления».

Как сообщал УНИАН, гидравлические испытания теплосетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов проводились с 9 по 23 июля.

11 июля заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что Киев получил из государственного бюджета субвенцию на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками на 1 млрд грн больше, чем ожидал – не 2,5 млрд грн, а 3,4 млрд грн. Был подготовлен и вынесен на заседание сессии Киевсовета 12 июля соответствующий проект решения о внесении изменений в бюджет Киева на 2012 год. Документ был поддержан депутатами.

По словам Р.Крамаренко, город получил 3,4 млрд грн за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Так, из этих средств 1 057,8 млн грн перечислялось Главному управлению коммунального хозяйства для погашения разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотвода и 2 335,8 млн грн – Главному управлению энергетики, энергоэффективности и энергосбережения для погашения разницы в тарифах на услуги теплоснабжения.

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