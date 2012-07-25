Журналисты узнали, кто станет преемником Ступки

Журналисты прознали, кто станет преемником Богдана Ступки в театре им. Франко. Как сообщает Зеркало недели, ссылаясь на источник в управлении культуры г. Киева, исполняющим обязанности художественный руководитель Национального театра им. Ивана Франко будет назначен главный режиссер Киевского Молодого театра Станислав Моисеев.

Художественным руководителем театра Франко в течение последних 11 лет был Богдан Ступка, который скончался в воскресенье, 22 июля после тяжелой болезни. По сообщениям некоторых СМИ, он якобы написал письмо президенту Виктору Януковичу, в котором назвал имя своего преемника и попросил исполнить свою последнюю волю.

По информации ZN.UA, приказ министра культуры Михаила Кулиняка о назначении Моисеева и.о. художественного руководителя театра Франко должен появиться сегодня. Моисеев ранее сотрудничал с сыном Богдана Ступки Остапом. В частности, он задействовал его в спектакле «Московиада» по Андруховичу. По информации того же источника, на должность главного режиссера Молодого театра уже приглашен известный театральный режиссер Андрей Белоус, который должен сменить Моисеева.