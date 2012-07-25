Криминальный обзор (по областям)

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УМВД в Полтавской области.

По их данным, налоговик систематически требовал и получал взятки от бизнесменов, которых привлекал к уголовной ответственности. За гонорар он закрывал уголовные дела, менял квалификации преступлений и процессуальный статус преступников и осуществлял дальнейшее «крышевание» их преступной деятельности.

«Так бы и продолжалось дальше, но в милицию обратился один гражданин с заявлением о том, что налоговик требует у него взятку в сумме 80 тысяч грн за возвращение бухгалтерских и финансовых документов, окончание следствия по делу его отца в максимально сжатые сроки», - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, налоговик назначил встречу в городском парке Полтавы, где передал записку с номером мобильного телефона доверенного лица для получения взятки.

«Знакомый налоговика был задержан «на горячем» при получении денежных средств в сумме 80 тысяч грн»,- сообщили в милиции.

В милиции отмечают, что решение дела через посредника не поможет чиновнику избежать наказания. Сейчас он задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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В Днепропетровске за принуждение несовершеннолетних к занятиям проституцией сотрудники милиции задержали 41-летнюю местную жительницу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

По данным ОСО0, давая объявление в газеты о высокооплачиваемой работе для женщин, злоумышленница принудительно использовала девушек как проституток. В частности, в этом году задержанная путем обмана, используя тяжелое материальное положение, завербовала двух несовершеннолетних жительниц Днепропетровска, одна из которых является сиротой. Другие факты преступной деятельности задержанной проверяются.

Следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией указанной статьи, злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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В Днепродзержинске задержаны два 22-летних насильника 14-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как стало известно, девочка возвращалась из гостей домой, на улице к ней подошли двое пьяных парней и, схватив за руки, оттянули в лесополосу. Жестоко избив девушку, мужчины начать угрожать ей физической расправой, после чего изнасиловали.

Благодаря оперативным и согласованным действиям работников милиции, менее чем через час злоумышленники были задержаны.

По данному факту следственным отделом Днепродзержинского городского отдела милиции было возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

На данный момент насильники задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины и находятся под стражей.

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В Харьковской области пресечена деятельность преступной группы, которая продавала женщин для сексуальной эксплуатации на территории Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова.

По его данным, в преступную группу входило двое граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. В июле все четыре арестованы на месте преступления. А.Бабиков отметил, что в результате деятельности преступников пострадало 10 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Ведется следствие.

А.Бабиков также сообщил, что в Харькове правоохранители выявили преступную группу, которая занималась контрабандой в Украину сильнодействующих ядовитых медицинских препаратов. По его данным, в настоящее время все участники преступной группировки задержаны. На складе, где преступники хранили контрабанду, выявлено более 1 тонны медпрепаратов стоимостью свыше 1 млн долл.

В целом, по данным А.Бабикова, в Харьковской области с начала года правоохранители выявили и обезвредили 8 организованных преступных группировок и 1 преступную организацию, в деятельности которых принимали участие 32 лица (из них 22 – арестованы).

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В Раздольненском районе Одесской области в результате оперативно-розыскных мероприятий разоблачен 15-летний местный житель и житель Котовского району, оба - воспитанники школы-интерната.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что они ночью на местном кладбище повредили кресты на трех могилах.

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Работники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью в Кировоградской области разоблачили частного предпринимателя, который организовал в Кировограде подпольный цех по производству фальсифицированного дизельного топлива.

У правонарушителя изъяты 30 тыс. литров упомянутого топлива, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

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В Староконстантиновском районе Хмельницкой области 23 июля в доме 60-летнего пенсионера, его зять – 40-летний безработный местный житель, на почве неприязненных отношений выстрелом из собственного зарегистрированного охотничьего ружья убил хозяина, после чего пытался покончить жизнь самоубийством, выпив неустановленную жидкость.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчина госпитализирован. Оружие изъято.

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В Винницкой области работники УБОПа изъяли около 5 кг контрабандного золота стоимостью 1,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Работники винницкого УБОПа совместно с пограничниками и таможенниками во время оперативно-профилактической отработки Могилев-Подольского остановили для проверки рейсовый автобус «Кишинев-Москва», за рулем которого находился 42-летний житель соседнего государства.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Владимира Оголенко, в салоне автобуса правоохранители обнаружили хозяйственную сумку, в которой находился незадекларированный товар, а именно золотые изделия общим весом 4 кг 800 граммов. По предварительным оценкам, ювелирные украшения, которые водитель пытался провезти контрабандным путем, оцениваются на сумму более 1, 5 млн грн.

Изъятое золото направлено на исследование в НГЭКЦ при УМВД.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Проводится дальнейшая проверка.