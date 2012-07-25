Центр Севастополя расчистят от "восточного базара"

Большинство их, как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской ГГА, работают здесь без соответствующих разрешительных документов.

Глава города Владимир Яцуба, в ответ на соответствующие жалобы севастопольцев, общаясь с журналистами, озвучил принятое решение: «Торговые точки на площади Нахимова и Графской пристани, превратившие центральную площадь города в восточный базар, были установлены без соблюдения необходимых требований. Мы провели совместную с УВД проверку, и установили виновных в подобных нарушениях – они будут привлечены к ответственности. Уверен, что севастопольцы, которые неоднократно обращались с жалобами на эти нарушения, одобрят принятое решение», - отметил В.Яцуба.

Глава исполнительной власти опроверг домыслы о том, что объекты торговли якобы будут убираться выборочно. «Никаких «своих» или «чужих» в этом вопросе быть не может: площадь Нахимова, Графская пристань – визитные карточки города, его исторический и культурный центр, и превращать его в рынок нельзя», - подчеркнул он. В.Яцуба не стал говорить, «почему так получилось – все мы знаем, в какое время и почему возникли такие стихийные рынки». Но, как сказал он, «сейчас в городе есть возможность навести порядок, создать красоту и комфорт для горожан и гостей – и задача исполнительной власти максимально этому способствовать».