Эксперты: Украине небходимо провести аудит экономического эффекта Евро-2012

Об этом говорится в прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast компании Da Vinci AG на третий квартал 2012 года.

По оценкам аналитиков, открытым пока что остается вопрос затрат Украины по программе подготовки и проведения чемпионата. Срок выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы заканчивается 31 декабря 2012 года. Сколько было и будет потрачено средств в 2012 году пока что остается неизвестным. При этом в 2012 году ранее планировалось потратить около 1,5 млрд. долларов государственных средств. «Таким образом, сумма общих трат может оказаться значительно больше, чем анонсируется сейчас» - заявляют аналитики.

В документе также говорится, что пока что имеются значительные расхождения в оценках количества иностранных болельщиков, которые посетили Украины в период проведения Евро-2012. Они варьируются от 312 тысяч до 1,8 млн. человек. В отчете отмечается, что во время проведения, судя по всему, отсутствовала адекватная методика подсчета, которая позволила бы использовать достоверные цифры при создании дальнейшей экономической модели. Так, базовая оценка количества иностранных туристов на Евро-2012 от общего количества пересекающих границу в сравнении с АППГ, не позволяет вычленить из этого количества гостей туристический поток из Беларуси и России на побережье Черного Моря. Кроме того, через такой подход неадекватно оценивается возможность приезда иностранных граждан всего лишь на один день матча с дальнейшим вылетом/выездом и минимальными тратами. Аналогичная ситуация и с возможностью проживания туриста на территории Польши с несколькими точечными выездами на территорию Украины. Это в свою очередь не позволяет оценить среднее количество дней проведенных болельщиками на территории Украины. Такой подход, по мнению авторов документа, создает условия для завышения оценки количества иностранных туристов, посетивших Украину в рамках Евро-2012.

В компании подчеркивают, что Украине необходим тщательный независимый аудит экономической эффективности Евро-2012, проведенный коллегиальным органом с привлечением ведущих международных и отечественных компаний, который можно начать проводить в начале 2013 года, когда будут доступны все необходимые статистические, в том числе и макроэкономические, данные.

«Мы полагаем, что такой аудит крайне необходим Украине с учетом инициатив по проведению ряда других международных спортивных соревнований, в частности Олимпиады 2022 года. Стране необходимо получить достоверную информацию об экономических результатах спортивных мероприятий подобного рода, извлечь уроки и принять решение о целесообразности подобных трат» - указывают аналитики Da Vinci AG.