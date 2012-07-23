Остап Ступка: Врачей, когда папа умер, рядом не было

«Папа умер в 6.45 (в воскресенье, 22 июля - ред.) в больнице в Феофании, — рассказал газете "Сегодня" сын актера Остап Ступка. — Мы в субботу провели с ним целый день, но к сожалению, к вечеру уехали. Поговорить с ним мы не могли, потому что последние несколько дней папа уже не мог общаться. Но мы все равно надеялись... Он был сильным человеком, поэтому держался. Врачей, когда он умер, рядом с ним не было — у нашей медицины были выходные. Но они нас и не обнадеживали, болезнь съедала его на глазах. Мы даже хотели забрать его домой... Все, простите, больше не в силах говорить».

Сам актер, отпраздновавший в прошлом году свой 70-летний юбилей, говорил: «Вспоминаю слова отца: «Главное дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь!» Я каждый день прошу Господа дать мне дотянуть до этого возраста, а там уже будет новый день». Насчет своего здоровья Богдан Сильвестрович мужественно отшучивался до последнего: «Не дождетесь! Со мной все в порядке. А если серьезно, то жаловаться на свои болячки я не хочу, да и не привык как-то».

Издание напоминает, что последние месяцы Богдан Ступка провел в больнице «Феофания», а до этого неоднократно оперировался у немецких врачей (средства на лечение — 550 тысяч гривен — тогда выделил Кабмин). Но все тщетно — рак оказался сильнее.

Церемония прощания с Богданом Ступкой состоится завтра в театре Франко. Похоронят актера на Байковом кладбище.