Драка фанатов в Киеве: 20 задержаны, двое - госпитализированы

Об этом сообщили УНИАН в столичном главке милиции.

По предварительной информации, группа фанатов разных футбольных клубов около 18.00 ехала в троллейбусе маршрута № 18 в направлении Майдана Незалежности. В какой-то момент в салоне троллейбуса вспыхнул конфликт, переросший в драку, которая продолжилась на остановке возле метро «Лукьяновская», где в ожидании транспорта находились еще несколько футбольных болельщиков.

Во время драки в троллейбусе было разбито несколько окон, никто из пассажиров не пострадал. По данным милиции, драка на остановке длилась около минуты, так как из-за сообщения граждан в милицию, на место инцидента были немедленно подтянуты группы быстрого реагирования, которые на тот момент обеспечивали охрану общественного порядка возле Лукьяновского рынка.

Вcего в драке принимали участие около 50 человек. В драке участвовали жители Киева, Днепропетровска и граждане России. Задержаны более 20 участников драки. Они доставлены в Шевченковское райуправление милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в воскресенье в Киеве проходил матч между футбольными клубами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев).