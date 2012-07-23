Бортко о Ступке: Герои, которых он сыграл, будут жить
Режиссер Владимир Бортко, снявший фильм "Тарас Бульба", где главную роль сыграл Богдан Ступка, считает уход актера из жизни потерей для всей культуры.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Он имел большое значение для нашей культуры. В последнее время Богдан Ступка много снимался в России. Это наша - общая - культура. И Николай Васильевич Гоголь писал как представитель именно нашей общей культуры. Мы потеряли великого артиста, не только наша культура. Он был одним из лучших актеров Европы", - подчеркнул режиссер.
По словам В.Бортко, Богдан Ступка был очень "веселым, добрым, а главное - мудрым человеком".
"Я глубоко скорблю, так как ушел мой товарищ по работе. Над "Тарасом Бульбой" мы работали целый год. Съемки иногда проходили в крайне тяжелых условиях, но с Богданом Сильвестровичем всегда было замечательно легко общаться. Он подбадривал и своих молодых товарищей, показывал, что есть еще порох в пороховницах. И съемочная группа, глядя на его энергетику, жила", - поделился воспоминаниями режиссер.
"Ушел один из нас. Когда умирает человек - это трагедия, когда умирает такой актер - это безусловная трагедия. Но герои, которых он сыграл, будут жить", - сказал В.Бортко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.