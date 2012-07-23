Бортко о Ступке: Герои, которых он сыграл, будут жить

Об этом сообщает РИА Новости.

"Он имел большое значение для нашей культуры. В последнее время Богдан Ступка много снимался в России. Это наша - общая - культура. И Николай Васильевич Гоголь писал как представитель именно нашей общей культуры. Мы потеряли великого артиста, не только наша культура. Он был одним из лучших актеров Европы", - подчеркнул режиссер.

По словам В.Бортко, Богдан Ступка был очень "веселым, добрым, а главное - мудрым человеком".

"Я глубоко скорблю, так как ушел мой товарищ по работе. Над "Тарасом Бульбой" мы работали целый год. Съемки иногда проходили в крайне тяжелых условиях, но с Богданом Сильвестровичем всегда было замечательно легко общаться. Он подбадривал и своих молодых товарищей, показывал, что есть еще порох в пороховницах. И съемочная группа, глядя на его энергетику, жила", - поделился воспоминаниями режиссер.

"Ушел один из нас. Когда умирает человек - это трагедия, когда умирает такой актер - это безусловная трагедия. Но герои, которых он сыграл, будут жить", - сказал В.Бортко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.