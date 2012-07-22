Потап и Настя уже точно не пара

Об окончании совместной творческой карьеры заявила сама Настя.

Певица сообщила, что она и Потап решили прекратить сотрудничество и начать сольную карьеру, пишет Обозреватель.

В своем интервью артистка заявила, что они выросли из этого знаменитого дуэта. Каждый из них строит свои собственные планы, вынашивает новые музыкальные произведения. В связи с этим исполнители решили разойтись.

Настя сообщила, что уже осенью она собирается заняться записью своей новой сольной песни, на которую вскоре будет снят видеоклип. А вот Потап еще раньше заявлял, что его отношения с Настей оставляют желать лучшего. Единственное, что держало дуэт вместе столь долгое время - это публика.

"Мы терпеть друг друга не можем, просто для вас стараемся", - рассказывал Потап.