Суд в третий раз отказал Черновецкому в иске против Томенко

Оболонский районный суд города Киева в полном объеме отказал в удовлетворении иска киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к заместителю председателя Верховной Рады Украины V созыва Николаю ТОМЕНКО о защите деловой репутации и распространения недостоверной информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в суд с третьим иском против Н.ТОМЕНКО, в котором требовал у политика опровержения информации относительно его оценки деятельности киевской городской власти, выраженной им на пресс-конференции, состоявшейся в УНИАН 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, оценивая на пресс-конференции год деятельности киевской власти во главе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, Н.ТОМЕНКО отметил, что больше всего пострадали “среднестатистические киевляне”.

“За год деятельности команды ЧЕРНОВЕЦКОГО миллионеры, которые поддерживают местную власть, стали миллиардерами. Вместо этого пострадали большинство киевлян – жители “работающего” и “думающего” Киева”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также обратил внимание и на невыполнение нынешней городской властью главных социально-экономических программ. Так, по его словам, за прошлый год в Киеве на 100% не выполнено ни одной социально-экономической и гуманитарной программы, не построено ни одного нового детского садика, школы, спортивного заведения и тому подобное. Кроме того, не сдан в эксплуатацию центр кардиологии, который должны были сдать еще ко Дню независимости Украины в 2006 году.

Н.ТОМЕНКО также утверждал, что «городская власть не справится самостоятельно с подготовкой столицы к проведению Евро-2012».

Кроме того, ранее Оболонский районный суд отказал киевскому городскому председателю в удовлетворении двух его исков к Н.ТОМЕНКО о защите чести и достоинства.

В одном из этих исков Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отрицал высказывание Н.ТОМЕНКО на заседании Верховной Рады о том, что близкие родственники городского председателя занимают ключевые должности в системе управления городом и контролируют вопрос распределения собственности в столице. Это явление Н.ТОМЕНКО во время своего выступления в парламенте расценил как «политическую коррупцию». Как отмечал в исковом заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, после распространения этой информации “доверие и уважение людей ко мне и моей семье находятся под угрозой, следовательно, честь и достоинство моя личная и моей семьи запятнаны ”.

Суд также не удовлетворил требование киевского мэра, который в другом иске просил признать недостоверной информацию о злоупотреблении служебным положением со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и депутатов фракции его блока в Киевсовете в деле относительно передачи в аренду 28 гектаров земли в Киеве ООО «Вулкан-Правекс». Как сообщалось, данная структура афилирована с «Правекс-банком», председателем наблюдательного совета которого является сын киевского мэра Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Частью акций «Вулкан-Правекса» владеет ООО «Коммерческие системы», соучредителем которого является дочь Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Кристина.

Таким образом, как считает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, “суд признал правомерность и обоснованность критики со стороны политиков и журналистов в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о злоупотреблении им служебным положением во время пребывания в должности Киевского городского председателя”.