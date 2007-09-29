США предупреждают: в случае нарушений Верховную Раду не признают легитимной

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Ричард ЛУГАР заявляет, что в случае нарушений в ходе выборов и их несоответствия требованиям ОБСЕ новый парламент Украины будет лишен международной легитимности.

"Сфальсифицированные или незаконные выборы были бы крупным поражением демократии и нанесли бы урон Украине. Новый парламент в этом случае не будет легитимным для украинского народа и международного сообщества", - говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении сенатора Р.ЛУГАРА, в котором он напоминает, что в 2004 году во время повторных президентских выборов в Украине он представлял США в качестве личного представителя Президента Джорджа БУША.

Как сообщает РИА «Новости», напомнив об успехах "Оранжевой революции" и о том, что украинские избиратели уже дважды - в 2004 и 2006 годах - успешно проводили свободные и четные выборы, Р.ЛУГАР подчеркнул, что "для правительства Украины сейчас настало время сохранить и укрепить заметные успехи и обеспечить стабильную и представительную власть через проведение еще одних свободных и честных парламентских выборов".

"За годы, прошедшие после "Оранжевой революции", Украина продемонстрировала решительную приверженность правам человека и главенству закона, укрепляющейся свободной прессе и быстро растущей независимой судебной системе. Свободные и честные выборы 30 сентября ознаменуют собой еще один важный шаг в правильном направлении", - говорится в заявлении заместителя председателя сенатского комитета.

Для наблюдения за ходом предстоящих 30 сентября выборов республиканцы и демократы в США направили в Украину свои делегации.

Базирующийся в Вашингтоне Международный республиканский институт направил для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Украину делегацию представителей Грузии, Литвы, Великобритании, Канады и США. Делегацию возглавляет бывший член парламента Великобритании Майкл ТРЕНТ.

В состав делегации включены также пятеро действующих членов парламента Грузии, один член парламента Литвы, один член парламента Канады, член федерального суда США, а также трое членов совета директоров института, включая директора программ противоракетной обороны (ПРО) американской аэрокосмической корпорации "Локхид-Мартин" Элисона ФОРТИЕРА и бывшего старшего советника директора ЦРУ Майкла КОСТИВА.

Базирующийся в Вашингтоне Национальный демократический институт, возглавляемый бывшим госсекретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ, направил в Украину свою делегацию в составе 30 человек. Делегацию совместно возглавляют бывший конгрессмен-демократ Абнер МИКВА и бывший вице-президент парламента Западного Берлина Александер ЛОНГОЛИУС. В состав делегации входят политические и общественные деятели, эксперты по выборам и региональные специалисты из США и Европы.