Украинских эмитентов могут пустить на российский фондовый рынок

Как говорится в сообщении нацкомиссии, которым располагает УНИАН, к такому решению пришли представители украинского и российского регуляторов на встрече в Москве, которая состоялась на этой неделе.

По словам члена НКЦБФР Алексея Петрашко, по результатам встречи стороны договорились о возможности осуществления пилотного проекта по размещению ценных бумаг одного из украинских эмитентов как первого этапа создания условий для реализации задачи по созданию кросс-листинга между украинским и российским фондовыми рынками. А.Петрашко сообщил, что в рамках данного проекта планируется отработать возможность предоставления "молодым украинским компаниям с небольшой капитализацией проведения IPO на рынке инвестиций и инноваций Московской биржи и последующее создание такого рынка в Украине". «Надеемся, что все это будет способствовать развитию отечественного рынка ценных бумаг и его интеграции с международными финансовыми рынками», - отметил член комиссии. «Сотрудничество с российскими коллегами для нас особенно важно, поскольку фондовые рынки наших стран тесно интегрированы - многие ведущие участники фондового рынка Украины - это компании, имеющие непосредственную связь с российским рынком ценных бумаг, многие украинские инвесторы вкладывают в перспективные российские предприятия и наоборот", - добавил А.Петрашко.