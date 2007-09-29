В Крыму ”испарились” 40 тонн изъятого спирта

В Крыму таинственным образом «пропали» 40 тонн изъятого в прошлом году спирта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Анатолий МОГИЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в прошлом году в Крыму было изъято порядка 40 тонн спирта. «Вот эти 40 тонн спирта пропали, - сообщил А.МОГИЛЕВ. – Они пропали довольно оригинально. В силу того, что спирт оказался не совсем качественный, его вывезли из Симферополя то ли в Евпаторию, то ли в Саки и там просто …спустили в канализацию». На своем уровне, отметил А.МОГИЛЕВ, местные милиционеры провели проверку и материалы направили в прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, история с «пропажей» спирта вызвала хохот среди журналистов. На что А.МОГИЛЕВ сказал, что тоже смеялся над этой историей. «У меня это тоже вызвало смех, потому что мы все прекрасно понимаем, что вылить 40 тонн спирта (причем, заметьте, из бутылок) в канализацию, наверное, крайне сложно», - отметил начальник милиции Крыма.