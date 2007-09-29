На трассе Киев-Ковель-Ягодин открыли новый путепровод

В Волынской области на трассе Киев-Ковель-Ягодин открыт новый путепровод.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Волынской ОГА, в открытии путепровода приняли участие председатель Госслужбы автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН и представители местной власти.

Как отметил председатель Госслужбы автомобильных дорог, данный путепровод характеризуется европейским качеством.

Сооружать путепровод над железной дорогой по заказу Службы автомобильных дорог в Волынской области начали еще в октябре 2006 года ОАО «Ковель ШБУ-63» и Мостоотряд-60 ОАО «Мостострой».

Лучшие представители этих коллективов на открытии путепровода были отмечены грамотами и благодарностями Кабинета Министров и облгосадминистрации.

Как сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Василий ДМИТРУК на встрече с журналистами, в следующем году трасса Варшава - Ковель – Киев будет полностью сдана в эксплуатацию. По его словам, уже началась реконструкция отрезка дороги от границы с Ривненской областью.

***Новый путепровод представляет собой сталежелезобетонное балочное сооружение с двухконсольными металлическими балками, объединенными монолитной плитой. Его длина 60 м (длина подходов - 2,1 км). Сметная стоимость – 25,312 млн. грн.