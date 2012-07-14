Водитель разбившихся под Черниговом паломников признает вину

Об этом «Сегодня» сказала сама Елена, которая побывала у Кремкова в Черниговском СИЗО.

«Но вопрос в другом — что привело к аварии? Он говорит, что была машина, из-за которой все и произошло, я ему верю.Но от этого его вина меньше не становится. Там было очень много наших друзей и знакомых... Они погибли», - сказала жена водителя.

По ее словам, Владимир до сих пор не может прийти в себя и просит прощения у всех пассажиров и их родственников.