Водитель разбившихся под Черниговом паломников признает вину
12:26, 14 июля 2012Общество
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Водитель Владимир Кремков, который вез из Псковской области паломников в Почаевскую Лавру и попал в жуткое ДТП (на месте погибли 14 человек), на свидании с женой Еленой Ходаковой признал, что совершил неправильный маневр.
На месте погибло 14 человек. Фото МЧС
Об этом «Сегодня» сказала сама Елена, которая побывала у Кремкова в Черниговском СИЗО.
«Но вопрос в другом — что привело к аварии? Он говорит, что была машина, из-за которой все и произошло, я ему верю.Но от этого его вина меньше не становится. Там было очень много наших друзей и знакомых... Они погибли», - сказала жена водителя.
По ее словам, Владимир до сих пор не может прийти в себя и просит прощения у всех пассажиров и их родственников.
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