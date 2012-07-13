Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины выросло на 15,9%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2012 года составило 5,71 млрд долл., что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (4,93 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики. Так, согласно сообщению, в январе-мае 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 28,20 млрд долл., импорт – 33,92 млрд долл. По сравнению с январем-маем 2011 года экспорт увеличился на 5,8%, импорт – на 7,4%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-мае 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.