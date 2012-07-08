От наводнения на Кубани пострадали более 12 тыс. человек

Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации.



Из 146 погибших - большинство пенсионеры, кроме того, погибли двое детей: годовалый мальчик и 10-летняя девочка. 20 погибших остаются неопознанными



Больше 300 человек, в том числе 48 детей, обратились за медицинской помощью, 77 из них госпитализированы, в том числе 13 несовершеннолетних.



Без света остаются 29 тыс. человек в семи населенных пунктах. В Крымске, наиболее серьезно пострадавшем от наводнения, без газоснабжения остаются 80% абонентов из-за многочисленных повреждений газопроводов низкого давления.



В Крымске затоплено более 4 тыс. домовладений. В Геленджике затоплены около 1 тыс. домов, в Новороссийске 170.



Железнодорожники восстановили движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге по направлению на Анапу. Также восстановлено движение транспорта на аварийном участке федеральной автомобильной дороги "Краснодар — Новороссийск".



В пострадавшие районы дополнительно направлены около 1 тыс. сотрудников полиции края для исключения мародерства. За воскресенье полицейские пресекли семь таких попыток.

