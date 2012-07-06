Европейский центробанк снизил учетную ставку до исторического минимума

02:34, 06 июля 2012
Общество
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил действующую учетную ставку до исторического минимума — на 0,25 пунктов до 0,75%.

Соответствующее решение было одобрено 5 июля во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, банк снизил две другие свои ставки: ставку депозитов овернайт до 0,00% и ставку кредитования с 1,75% до 1,50%.

Таким образом, ныне действующие процентные ставки Европейского центрального банка являются наименьшими за всю историю существования этого финансового учреждения, начиная с 1999 года.

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