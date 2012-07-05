Милиция не намерена «зачищать» территорию перед Украинским домом

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ОСО, заявления отдельных политических деятелей о том, что якобы работники правоохранительных органов намерены «расчистить» площадку возле Украинского дома, не имеют под собой никакого основания.

Кроме того, как отметили в столичном главке, все призывы некоторых политиков к противодействию работникам милиции в случае реализации будут иметь последствия, подпадающие под статьи Уголовного кодекса Украины.

В столичном главке заверили, что милиция не будет применять никаких средств физического влияния, если граждане, собравшиеся на мирное мероприятие, не будут нарушать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, организованная оппозиционными партиями акция возле Украинского дома в защиту украинского языка началась 3 июля.

4 июля Окружной административный суд Киева вынес решение о запрещении проведения с 4 по 9 июля собраний, митингов, а также пеших шествий любыми субъектами на Майдане Незалежности, улице Крещатик, возле зданий Администрации Президента и Верховной Рады, Украинского дома и на Европейской площади. Государственные исполнители объявили решение суда народным депутатам и участникам акции.

Несмотря на это, участники акции отказались покинуть территорию вокруг Украинского дома и продолжили акцию протеста против принятия языкового закона.

В свою очередь, некоторые народные депутаты сообщили, что решение, которое вынес Окружной админсуд Киева, не имеет никакого отношения к акции возле Украинского дома, поскольку здесь проходит их встреча с гражданами.

В отношении народных депутатов работники милиции составили 6 административных протоколов по статье 185-1 КУоАП «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций».