Во Франковске просили статус для гуцульского говора

13:08, 05 июля 2012
Общество
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В Ивано-Франковске состоялась акция, участники которой просили предоставить гуцульскому диалекту статус регионального языка.

Для гуцульского говора просят хоть районный статус, фото vikna.if.ua

 

Как передает корреспондент УНИАН, театрализованное представление состоялось на Вечевой площади.

Участники акции под звуки трембиты, дримбы и свирели танцевали гуцульские танцы.

На акцию организаторы привели козу, поскольку гуцулы занимаются разведением овец и коз. По словам организаторов, овец под Ивано-Франковском не удалось найти, потому привели козу, которая жевала скошенную траву.

На лентах были надписи: «Гуцульському мовленню - статус хоча б районного», «Вони можуть. А ми нє?», «Йо!» и «Верховина - столиця України».

Комментируя журналистам цель проведение акции, организаторы требовали, «аби до нас ся дослухала районна, обласна та вкраїнна влада і її мужі. Аби с знали і виділи, що з гуцулами тоже тре сі рахувати... Якщо вони сі дозволяют в там тій Україні такево робити, то ми теж хочем таке мати, але своє».

Один из участников акции, житель Ивано-Франковска Дмитрий Чуйко отметил, что принятие языкового закона уже вызывает саркастический смех. По его словам, если русский язык может стать государственным, то мы требуем, чтобы и «языки этнографических групп: бойков, гуцулов, лемков сделали государственными».

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