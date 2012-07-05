Во Франковске просили статус для гуцульского говора

Как передает корреспондент УНИАН, театрализованное представление состоялось на Вечевой площади.

Участники акции под звуки трембиты, дримбы и свирели танцевали гуцульские танцы.

На акцию организаторы привели козу, поскольку гуцулы занимаются разведением овец и коз. По словам организаторов, овец под Ивано-Франковском не удалось найти, потому привели козу, которая жевала скошенную траву.

На лентах были надписи: «Гуцульському мовленню - статус хоча б районного», «Вони можуть. А ми нє?», «Йо!» и «Верховина - столиця України».

Комментируя журналистам цель проведение акции, организаторы требовали, «аби до нас ся дослухала районна, обласна та вкраїнна влада і її мужі. Аби с знали і виділи, що з гуцулами тоже тре сі рахувати... Якщо вони сі дозволяют в там тій Україні такево робити, то ми теж хочем таке мати, але своє».

Один из участников акции, житель Ивано-Франковска Дмитрий Чуйко отметил, что принятие языкового закона уже вызывает саркастический смех. По его словам, если русский язык может стать государственным, то мы требуем, чтобы и «языки этнографических групп: бойков, гуцулов, лемков сделали государственными».