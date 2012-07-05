Из Одесского СИЗО сбежал осужденный

Из Одесского следственного изолятора совершил побег осужденный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, 4 июля в 16.20 было выявлено отсутствие одного из осужденных. При этом технические средства охраны и непосредственно часовые на башнях нарушений линии охраны не фиксировали.

Для изучения обстоятельств происшествия и контроля над проведением поисковых мероприятий в Одесский СИЗО выехали руководители соответствующих служб аппарата ГПтС. На базе СИЗО прошло совещание с участием работников органов внутренних дел и прокуратуры, где предварительно изучались вероятные мотивы, причины и условия данного приосшествия, а также определялись возможные места пребывания беглеца.

Проводятся поисковые мероприятия. Одновременно органами прокуратуры и ГПтС проводится внутренняя служебная проверка.

Беглец, 1991 года рождения, согласно приговору Ширяевского районного суда Одесской области 30 мая был приговорен за кражу к 4 годам лишения свободы. Учитывая обстоятельства совершенного им преступления, наличие социальных связей и отсутствие судимости в прошлом, осужденный после вступления приговора в законную силу был оставлен в отделении по хозяйственному обслуживанию Одесского СИЗО (осужденных отделения хозяйственного обслуживания содержат отдельно от общей массы заключенных в СИЗО).

Вчера осужденный был выведен в хозяйственную часть СИЗО для выполнения работ по благоустройству территории учреждения, откуда и совершил побег.