Протест под Украинским домом выстоял вторую ночь

Протест под Украинским домом успешно пережил вторую ночь.

Об этом в своем Твиттере пишет народный депутат Леся Оробец.

По ее словам, сегодня утром «гаишники на подходах проверяют все крупные машины, даже« Укрхлеб ».

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.00 перед Украинским домом находятся около 200 протестующих - представители политических партий и общественности.

Так же, возле Украинского дома, остаются бойцы спецподразделения «Беркут».

На Европейской площади находятся несколько народных депутатов от оппозиции, которые на протяжении ночи сменяли друг друга.

На данный момент никаких дополнительных указаний от лидеров оппозиции относительно дальнейших действий не поступало.

Акция протеста против принятия скандального закона «Об основах государственной языковой политики» началась во вторник с того, что несколько депутатов от оппозиции объявили голодовку под Украинским домом.

Вчера противостояние ознаменовалось неоднократными столкновениями между правоохранителями и протестующими.