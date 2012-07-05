Союз писателей констатирует гибель парламента

Об этом говорится в обращении секретариата НСПУ, которое было зачитано на митинге перед Украинским домом.

Как говорится в обращении, "мошенническое принятие языкового закона окончательно подтверждает смерть парламентаризма в Украине, а решение суда о запрете протестных акций, гарантированных Конституцией, свидетельствует о крахе судопроизводства.

Должны сказать горькую правду: большая вина за то, что произошло в украинском парламенте, лежит и на оппозиции, для которой узкопартийные интересы оказались выше государственных и которая, утопая в мелких ссорах, не проявила надлежащей ответственности, политической воли в отстаивании языкового закона, как, впрочем, и в других жизненно важных для общества вопросах".

"Мы призываем всех, кто считает себя оппозиционными демократическими силами в парламенте, а также тех, у кого есть честь и совесть, в знак протеста против беззакония и произвола режима Януковича сложить депутатские полномочия. Вы имеете шанс войти в историю, как люди, которые поставили национальные ценности выше собственных и узкопартийных интересов ", - заявляют в НСПУ.