ОПОРА: вузы ограничили права несовершеннолетних

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА, одной из особенностей нынешней вступительной кампании является предоставление согласия на обработку персональных данных поступающих в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Такое нововведение предопределено действием Закона Украины “О защите персональных данных”. Именно поэтому во время подачи документов и заявления для участия в конкурсном отборе, поступающие должны удостоверить свое согласие на обработку данных подписью в специальном бланке. Однако такая норма стала препятствием для несовершеннолетних абитуриентов, которым еще не исполнилось 18 лет.

С одной стороны, отмечают в ОПОРЕ, министерство обязало вузы получать согласие на обработку персональных данных от родителей (усыновителей) или попечителей поступающих вместо несовершеннолетних абитуриентов. Такая позиция вузом обосновывается в письме Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 19.04.2012 «О согласии на обработку персональных данных».

В то же время в условиях приема, утвержденных Минобразования, никакого упоминания о возрасте нет, более того, в пункте 6.14 указано, что согласие на обработку персональных данных в ЕГЭБВО подтверждается личной подписью абитуриента. Информация о возрастных ограничениях отсутствует также и в соответствующем законе – «О защите персональных данных». Кроме этого, Гражданский кодекс, например, определяет право для физического лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами; быть участником (учредителем) юридических лиц; самостоятельно заключать договор банковского вклада (счета) и распоряжаться вкладом и пр. Учитывая это, в ОПОРЕ считают позицию вузов, которые обязывают родителей ставить подпись вместо поступающих, неправомерной и обременительной для этой категории абитуриентов.

Кроме этого, отмечают в ОПОРЕ, если посмотреть на эту коллизию с сугубо финансовой точки зрения, то абитуриенты, поступающие в вузы, которые находятся не в их городе, и которые подают документы лично, вынуждены тратить вдвое больше средств на проезд. Также родителям нужно брать выходные для подачи документов вместе с детьми. Особенно обременительной эта норма является для тех поступающих, у которых один из родителей или оба родителя работают за рубежом.

Чтобы унормировать ситуацию, Гражданская сеть ОПОРА рекомендует министерству повторно провести разъяснительную работу среди приемных комиссий высших учебных заведений относительно процедуры фиксации согласия для обработки персональных данных поступающих, которым еще не исполнилось 18 лет. ОПОРА отмечает, что такое дополнительное требование для абитуриентов не способствует равному доступу к высшему образованию.