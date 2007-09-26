Директора завода Минобороны поймали на взятке $5 тысяч

В Виннице правоохранители задержали Винница. 26 сентября. УНИАН. Сотрудники милиции задержали директора одного из винницких заводов, который находится в ведомстве Министерства обороны, при получении 5 тыс. долларов взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении Центра общественных связей УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, директор завода требовал взятку от частного предпринимателя за содействие в продаже ему помещения детского садика в Виннице, который находится на балансе завода.

Во время получения взятки директор завода был задержан милицией.

По данному факту прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело по статье 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (вымогание и получение взятки).

Ведется следствие.