В Киеве к трем годам заключения приговорили грабителя банка

Голосеевским районным судом города Киева осужден житель столицы к трем годам лишения свободы за разбойное нападение на банк и нанесение работнику правоохранительного органа, исполнявшего свои служебные обязанности, телесных повреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Киева, указанный гражданин 23 апреля 2007 года, предварительно подготовившись к разбойному нападению, прибыл в АКБ «Индустриалбанк», который находится на проспекте 40-летия Октября, и стал ожидать удобного случая, чтобы ворваться в банк, употребляя при этом спиртные напитки. Позже он одел маску и очки, зашел в помещение, однако вход ему перегородил работник правоохранительного органа. Преступник, предусмотрев возможность оказания сопротивления, достал из куртки гантелю и ударил охранника банка по голове, в расчете на то, что тот потеряет сознание. Однако на помощь милиционеру прибыли трое других стражей порядка, которые задержали грабителя.

Во время рассмотрения в суде уголовного дела, возбужденного по ст. 187 ч.1, ст. 345 ч.2 Уголовного кодекса Украины, государственным обвинителем прокуратуры Голосеевского района столицы юристом первого класса Юлией ГАЛИЦКОЙ была полностью доказана вина осужденного в совершении преступления, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева.