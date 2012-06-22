Оппозиционеру подожгли яблоневый сад площадью 40 га

Об этом сообщает пресс-служба облорганизации партии «Батькивщина».

После того, как В.Магера обратился с заявлением в правоохранительные органы, злоумышленники совершили второй поджог. «В этот раз пострадали молодые саженцы на площади 1,9 га», - сказано в сообщении.

В Центре связей с общественностью УМВД в Винницкой области сообщили, что сегодня в милицию поступила информация сначала от МЧС о пожаре на участке, где горела трава, а затем - обращение от пострадавшего лица.

Работники милиции выезжали на место. Проводится проверка.