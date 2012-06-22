Оппозиционеру подожгли яблоневый сад площадью 40 га
16:19, 22 июня 2012Общество
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В Винницкой области депутату Теплицкого районного совета от «Батькивщины» Виталию Магере, который является руководителем районного избирательного штаба Объединенной оппозиции, подожгли яблоневый сад площадью 40 га.
Поджогов было два
Об этом сообщает пресс-служба облорганизации партии «Батькивщина».
После того, как В.Магера обратился с заявлением в правоохранительные органы, злоумышленники совершили второй поджог. «В этот раз пострадали молодые саженцы на площади 1,9 га», - сказано в сообщении.
В Центре связей с общественностью УМВД в Винницкой области сообщили, что сегодня в милицию поступила информация сначала от МЧС о пожаре на участке, где горела трава, а затем - обращение от пострадавшего лица.
Работники милиции выезжали на место. Проводится проверка.
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