Неизвестный захватил заложников в банке во Франции

Вооруженный мужчина захватил в заложники четырех человек в одном из банков французского города Тулузы, сообщает РИА Новостисо ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, в заложниках оказались четверо служащих отделения банка, в том числе его директор. Подробности произошедшего устанавливаются.