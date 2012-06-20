Неизвестный захватил заложников в банке во Франции

13:39, 20 июня 2012
Общество
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Преступник выстрелил в воздух, заявил о своей связи с террористической сетью "Аль-Каида" и требует прислать переговорщика от французского спецназа.

Вооруженный мужчина захватил в заложники четырех человек в одном из банков французского города Тулузы, сообщает РИА Новостисо ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, в заложниках оказались четверо служащих отделения банка, в том числе его директор. Подробности произошедшего устанавливаются.

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