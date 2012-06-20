Счетная палата: государство толком не знает, чем владеет

Как говорится в сообщении Счетной палаты Украины, такие выводы были сделаны коллегией ведомства по результатам анализа Отчета о работе Фонда государственного имущества и хода выполнения Государственной программы приватизации в 2011 году.

«Вопреки требованиям законодательства часть министерств и ведомств не предоставили соответствующей информации для обновления базы данных Единого реестра объектов государственной собственности, вследствие чего государство в лице Фонда не имеет полной и достоверной информации об объектах, находящихся в его собственности», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным Счетной палаты, 5905 юридических лиц на сегодня не подведомственны ни одному из органов государственной власти, то есть "непризнаны".

Согласно предоставленной информации, Фонд не разработал и не подал на утверждение Кабмина проект плана-графика предприватизационной подготовки государственных предприятий на следующий год (из-за непредоставления органами власти, в управлении которых находятся государственные предприятия, соответствующих предложений). Это является нарушением законодательства и создает риски невыполнения планов по приватизации в будущем.

По данным отчета, объемы поступлений средств от приватизации в госбюджет 2011 года составили почти 115% от плановых показателей. Однако, как установлено аудитом, план по поступлению средств от малой приватизации выполнен лишь на 83,9%, в том числе от продажи земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, - всего на 39,8%.

Также установлено, что отчет не содержит информации о состоянии задолженности по арендной плате и выплате дивидендов, о результативности проверок по выявлению и предупреждению нарушений действующего законодательства, проведенных Фондом, о состоянии исковой работы. В отчете не освещены причины недостаточной координации работы Фонда с органами исполнительной власти.

Коллегия констатировала, что Отчет о работе Фонда госимущества в целом достоверно освещает результаты деятельности Фонда по проведению приватизации и управлению государственным имуществом.

Информация, приведенная в отчете, дает возможность оценить общее состояние учета государственного имущества, подготовки к продаже объектов государственной собственности и их приватизации, а также исследовать вопросы дивидендной и арендной политики. При этом отчет освещает лишь положительную сторону работы Фонда, не анализируя проблем и недостатков в его деятельности в течение 2011 года.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества, по предварительным данным, перевыполнил на 15% план поступлений от приватизации госимущества, утвержденный на 2011 год, направив в государственный бюджет Украины 11,488 млрд грн (план 2011 г. - 10 млрд грн). Поступления от аренды составили 846,6 млн грн, или 129,24% планового показателя (655 млн грн), поступления дивидендов - 594,03 млн грн, что в 4 раза больше плана.