«ПриватБанк» обещает 100 тысяч тому, кто поможет задержать грабителей

КБ «ПриватБанк» объявил вознаграждение в 100 тыс. грн. за предоставление помощи по задержанию преступников, которые осуществили нападения на отделения банка.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел со ссылкой на письмо «ПриватБанка» к руководству МВД.

Как сообщалось, на протяжении лета т.г. на отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» было совершено три нападения с использованием огнестрельного оружия. В результате учреждению нанесен ущерб на сумму свыше 153 тыс. грн., персоналу и клиентам нанесены травмы морально-психологического характера. К сожалению, на сегодня эти преступления не раскрыты.

Напомним, 28 августа было ограблено отделение «ПриватБанка» по проспекту Маяковского, 73 (Деснянский район). Неизвестные похитили 30 тыс. грн. и 6 тыс. долл.

17 июля на Харьковском шоссе было ограблено отделение «ПриватБанка». Сумма похищенных денег составила около 37 тыс. грн.

Утром 4 июня т.г. в Дарницком районе по улице Анны Ахматовой, 14-а, было осуществлено вооруженное ограбление отделения «ПриватБанка».