"Восхваление девственности" продается

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

"Восхваление девственности" - трактат, написанный английским церковным деятелем Альдхельмом в VII веке для монахинь аббатства Баркинг, основанного в 666 году. Это первый написанный в Англии текст, ориентированный на читателей-женщин.

В трактате говорится, что для благочестивой жизни недостаточно воздержания: чистота тела должна сопровождаться безгрешностью помыслов. Альдхельм отмечает, что нельзя простить тех женщин, которые вызывающе одеваются и тем самым возбуждают интерес молодых людей. В частности, он советует не носить разноцветную одежду и изысканные украшения.

Четыре листа из древнейшего экземпляра книги, который датируется примерно 800 годом н.э., выставлены на торги 10 июля наряду с другими манускриптами из коллекции норвежца Мартина Шойена. С молотка уйдут также фрагменты "Илиады" Гомера на древнегреческом, фрагменты различных экземпляров "Библии", "Георгики" Вергилия (экземпляр конца XI века) и другие рукописи.

Листы из "Восхваления девственности" предполагается продать за 300-500 тысяч фунтов стерлингов (470-785 тысяч долларов). Все манускрипты М.Шойена, выставленные на торги, как ожидается, будут стоить более двух миллионов фунтов стерлингов.