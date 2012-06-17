Данилишин: экономику Украины подрывает неравномерное распределение инвестиций

Приток иностранного капитала в Киев составляет половину от всех инвестиций в украинскую экономику. В то же время, в 12 регионах удельный вес прямых иностранных инвестиций не превышает 1% от общеукраинского показателя.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экс-министр экономики Богдан Данилишин.

«Чрезвычайно негативное влияние на будущую структуру экономики большинства регионов Украины будет иметь увеличение региональной асимметрии по инвестициям в основной капитал», — считает экс-министр.

«Ничего хорошего не обещают для национального производства и тенденции к размещению иностранного капитала. Так, в 2008 году 41,1% всех прямых иностранных инвестиций были размещены в Киеве, а в 2010 году на столицу приходилось уже 48,4%», — пишет он.

Данилишин отметил, что в 12 регионах удельный вес прямых иностранных инвестиций не превышает 1% от общеукраинского показателя. Это преимущественно регионы с потенциальными (но не используемыми) возможностями развития сельского хозяйства и упадком промышленности, низким уровнем развития сектора услуг.

«Аналогичная тенденция наблюдается в распределении кредитных ресурсов украинских коммерческих банков: половина кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, сконцентрирована в Киеве и Киевской области», — подчеркнул экс-глава Минэкономики.