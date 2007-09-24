Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в западных областях Украины осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 17-22° тепла, в Карпатах около 10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории временами дожди, в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, местами восточных областях и Крыму сильные дожди, отдельные грозы, только в северных областях ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 7-12°, на юге и востоке до 14°, днем 14-19°, в Крыму до 22°.

26-27 сентября - переменная облачность. 26 сентября в западной части без осадков, на остальной территории небольшие дожди (ночью в большинстве центральных областей умеренные дожди, днем на севере и юге страны местами небольшие дожди). 27 сентября в Украине без осадков, только днем на крайнем западе дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 15°, в западных областях 6-11° тепла; днем 17-22°, в Одесской области, а 27 сентября и в Крыму до 24°, 26 сентября в северных, центральных и восточных областях 13-18°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

28-29 сентября - без существенных осадков, только в западных, а 29 сентября днем и в Винницкой и Одесской областях временами дождь. Температура ночью 8-15°, 29 сентября на востоке местами 5-7° тепла; днем в западных областях 13-19°, на остальной территории 19-24°, на юге местами 25-27°.

30 сентября-4 октября - преимущественно без осадков, только на Правобережье местами небольшие дожди; днем 4 октября в Украине, кроме южной части, дожди. Температура ночью 7-13°, днем 16-22°, на юге до 24°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°; по области ночью 7-12°, днем 14-19°.

26-27 сентября – переменная облачность. 26 сентября небольшой дождь (днем местами), 27 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла; днем 26 сентября 13-18°, 27 сентября 17-22°.

28-29 сентября - без существенных осадков. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.