Взорван автомобиль известного российского автогонщика

В Москве в понедельник утром был взорван автомобиль Mercedes MG-500, принадлежавший известному российскому спортсмену, автогонщику Сергею Злобину. Взрыв прогремел в тот момент, когда владелец машины находился в салоне.

Как сообщили РБК в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка. Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля и сработало, когда С.Злобин включил зажигание.

В результате инцидента сам С.Злобин, находившийся в это время в автомобиле, был контужен, а автомобиль получил сильные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства происшествия.

Сергей Злобин – гонщик Международной федерации автогонок. Он единственный представитель России, когда-либо имевший контракт с командой "Формулы-1". В 2004 году С.Злобин выступал за команду "Минарди" в качестве тест-пилота. Ни одной гонки в чемпионате мира он, правда, так и не провел.