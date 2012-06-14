В киевской фан-зоне школьники украли фотоаппарат у шведа
13:39, 14 июня 2012Общество
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В киевской фан-зоне Евро-2012 трое школьников украли фотоаппарат у шведского болельщика.
Шведа обворовали школьники
Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции Киева, инцидент произошел вчера вечером.
"Обнаружив пропажу дорогой вещи, иностранец обратился к работникам милиции, которые через короткий промежуток времени установили и задержали троих столичных школьников, изъяв у них украденную вещь", - отметили в милиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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