В киевской фан-зоне школьники украли фотоаппарат у шведа

13:39, 14 июня 2012
Общество
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В киевской фан-зоне Евро-2012 трое школьников украли фотоаппарат у шведского болельщика.

Фан-зона Киев

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции Киева, инцидент произошел вчера вечером.

"Обнаружив пропажу дорогой вещи, иностранец обратился к работникам милиции, которые через короткий промежуток времени установили и задержали троих столичных школьников, изъяв у них украденную вещь", - отметили в милиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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