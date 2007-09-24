Ющенко будет искать дорогу к Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность, что на внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября победят именно демократы. На этом Глава государства акцентировал, выступая в воскресенье на закрытии VI Всеукраинского фестиваля казацкой песни «Байда» в Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Я не сомневаюсь, что впервые за 16 лет украинской независимости мы получим в парламенте демократическое большинство».

«Я предложил всем демократическим силам, начиная от БЮТ и заканчивая христианскими демократами, объединиться на выборы 30 сентября», – сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он выразил убеждение, что «какой-либо политик, если он «льет воду на мельницу раздора демократических сил, действует против украинского народа».

«Мы должны искать дорогу друг к другу, прощать и вместе заботиться о национальных приоритетах», – прибавил Президент. «Украинская политика должна сделать выводы с того, что произошло за последние два года. Нам четко и ясно следует осознать, что может объединить демократические силы», – сказал он.

«Мои принципы как Президента очень просты – я забочусь о том, чтобы Украина была единым государством. Убежден, что это фундаментальная обязанность Президента во все времена», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В Тернополе Президент также возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Вечером Глава государства завершил рабочую поездку в Тернопольскую область и отбыл в Киев.