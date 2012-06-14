Автолюбитель выжил после ожога 99% кожи

Ою этом сообщает пресс-служба территориального Управления МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, 12 июня в 14.16 в пожарно-спасательное подразделение райцентра поступило сообщение о том, что в частном секторе по ул. Володарского горит автомобиль. На момент прибытия спасателей салон легковушки был полностью охвачен огнем, а ее владелец находился рядом в крайне тяжелом состоянии из-за полученных ожогов.

За считанные минуты спасатели потушили возгорание, однако в результате пожара термические ожоги 99% туловища, рук и ног 3-й и 4-й степени, болевой шок получил 49-летний владелец "Волги". Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение райбольницы, где сейчас находится в тяжелом состоянии под аппаратом искусственного дыхания.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.