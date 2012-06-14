Харьков и Тбилиси заключили соглашение о партнерстве

Харьков и Тбилиси заключили соглашение об установлении партнерских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, документ подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр города Тбилиси Георгий Угулава.

Стороны обсудили возможность проведения Дней Тбилиси в Харькове, вопрос организации бизне-форумов для предпринимателей из обоих городов, а также затронули вопрос открытия регионального консульства Грузии в Харькове.

После официальной церемонии стороны обменялись памятными подарками: альбомами о городах. Кроме того, мэр Тбилиси получил в подарок миниатюрную копию памятника казаку Харько, а Г.Кернес - копию монумента святого Георгия.

«Мы определяем те отрасли, где наши точки соприкосновения будут наиболее эффективными. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между Тбилиси и Харьковом, и это позволит развивать и укреплять международные отношения между нашими странами», - подчеркнул Г.Угулава.