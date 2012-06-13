Гидропарк чуть не попал под застройку
Киевским горсоветом удовлетворен протест прокуратуры Днепровского района и отменено решение о передаче в долгосрочную аренду ООО «І.Р.Б.» 6 га на Броварском проспекте возле ст. М «Гидропарк».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как отмечается в сообщении, в 2008 году Киевсоветом земельные участки были переданы коммерческой структуре на 25 лет под строительство накрытия открытой части Святошинско-Броварской линии метрополитена с помещениями торгово-офисного и развлекательного назначения.
Установлено, что переданные участки расположены в пределах красных линий и прибрежных защитных полос и относятся к перечню озелененных территорий общего пользования столицы, на основе которых создан региональный ландшафтный парк «Днепровские острова».
Строительство или хозяйственная деятельность на землях природоохранного назначения запрещены, подчеркивается в сообщении прокуратуры.
К тому же, исключение таких земель допускается только по решению Кабинета министров Украины или соответствующего местного совета после согласования с Верховной Радой Украины.