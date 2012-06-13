Гидропарк чуть не попал под застройку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, в 2008 году Киевсоветом земельные участки были переданы коммерческой структуре на 25 лет под строительство накрытия открытой части Святошинско-Броварской линии метрополитена с помещениями торгово-офисного и развлекательного назначения.

Установлено, что переданные участки расположены в пределах красных линий и прибрежных защитных полос и относятся к перечню озелененных территорий общего пользования столицы, на основе которых создан региональный ландшафтный парк «Днепровские острова».

Строительство или хозяйственная деятельность на землях природоохранного назначения запрещены, подчеркивается в сообщении прокуратуры.

К тому же, исключение таких земель допускается только по решению Кабинета министров Украины или соответствующего местного совета после согласования с Верховной Радой Украины.