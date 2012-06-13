Предприниматель получил три года за футболки с логотипом Евро-2012

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в конце мая работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью установили, что частный предприниматель из Львова в арендованном помещении одного из городских магазинов организовал изготовление спортивной одежды с нанесением знака «Евро-2012», права на который принадлежат УЕФА.

Бизнесмен изготовлял контрафактную продукцию с использованием специального высокотехнологичного оборудования и компьютерной техники со специальным программным обеспечением.

По факту продажи спортивных футболок с незаконно нанесенной символикой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного следствия материалы дела направили в суд.

Приговором Галицкого районного суда города Львов частный предприниматель осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания и с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной им продукции, орудий и материалов, которые использовались для ее изготовления.