Во Львове уволили двух таксистов, которые взвинчивали цены для иностранцев

Как сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов-2012”, уволены два водителя такси 15-02, которые завышали цены для иностранцев в аэропорту. В частности, как зафиксировали во время эксперимента журналисты одного из телеканалов Львова, водители завышали цену проезда от аэропорта к центру города до 100 грн (согласно официальным расценкам, стоимость проезда должна была бы составлять от 35 до 40 грн). Кроме того, иностранцам не сообщили о тарифах и счетчиках.

«Руководство компании такси жестоко отреагировало на этот факт. Следовательно, сегодня утром в аэропорту состоялось совещание всех водителей этого таксоперевозчика. Все автомобили были отправлены на обследование относительно безопасности и исправности счетчиков. Двух водителей, которые завышали цены, сегодня утром уже уволили», - отмечается в сообщении.

«Эта фирма такси является участником кампании «Приветливый город». Они одни из первых, кто выполнил рекомендации города относительно качества предоставления услуг по таксоперевозкам. Мы их благодарим за их усилия. Но, как видим, сработал человеческий фактор, не все водители оказались порядочными. Поэтому реакция должна быть мгновенной и жесткой. Ведь речь идет об имидже города», - заметила и.о. руководителя управления экономики Львовского городского совета Виктория Довжик.

«Благодарю журналистов за такую информацию. Уже сегодня водители уволены. Такое поведение недопустимо. Безусловно, нельзя проконтролировать каждого водителя, но у нас позиция четкая: мы работаем честно. Я благодарю тех водителей, которые выдерживают все стандарты. А тем, кто хочет схитрить, советую этого не делать, поскольку таким людям в нашей компании не место», - заявил руководитель такси 15-02 Василий Розводовский.