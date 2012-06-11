Доллар и евро дорожают в обменниках

В понедельник утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи повысился на 0,1%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,089 грн/долл., по продаже – в пределах 8,095-8,15 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и в понедельник составляет 10,09 грн/евро, продажи — повысился на 0,7% - до 10,29 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,96-10,12 грн/евро, по продаже – в пределах 10,24-10,35 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1% и составляет 0,2410 грн/рубль, продажи — на 0,3% - до 0,2520 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2450 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2490-0,2680 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,115 грн, евро – 9,90/10,25 грн, рубль – 0,2410/0,2510 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.