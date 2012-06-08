В Ровно разгромили могилы расстрелянных нацистами евреев (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, мемориальный комплекс местами превращен почти в руины - неизвестные вандалы вечером 6 июня повредили надгробные памятники и гранитные плиты и уничтожили почти 20 фонарей.

Правоохранители уверяют, что уже нашли свидетеля, который видел у мемориала трех парней, поэтому рассчитывают, что злоумышленников удастся задержать по горячим следам. Об акте вандализма в урочище Сосенки им сообщили случайные прохожие. На место происшествия сразу выехали сотрудники горотдела внутренних дел. В урочище они обнаружили сломанный шлагбаум, семнадцать разбитых фонарей, опрокинутые надгробия и оскорбительные надписи.

По факту вандализма правоохранители возбудили уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

На мемориальном комплексе уже начаты восстановительные работы силами местной еврейской общины и городскими коммунальными службами.