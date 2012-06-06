В Луцке помолились за живых и мертвых журналистов
По случаю Дня журналиста и Дня работников издательства, полиграфии и книгораспространения митрополит Луцкий и Волынский Михаил в сослужении с духовенством кафедрального собора Святой Троицы отслужил сегодня заупокойную литию по усопшим и молебен по живым представителям этих профессий.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.
На богослужении в Свято-Покровском кафедральном храме присутствовали главные редакторы печатных изданий, телевидения и радио, журналисты.
В проповеди владыка отметил необходимость нести через слово, средства массовой информации побольше добра. «Потому что служить ближнему, созданному по образу и подобию Божьему, это служить Богу», - отметил он.
В завершение архиерей подарил каждому бутылку с миром от мироточивой иконы святителя Луки Крымского из луцкого храма Благовещения Пресвятой Богородицы, нательный крест из Иерусалима, просвиру, а также сборник новелл Брата Виктора «Тетрамерон», которая вышла недавно в епархиальном издательстве «Ключи».