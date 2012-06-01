Попов о Гостином дворе: вы меня втягиваете в политику, а я не хочу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире Первого Национального.

Отвечая в эфире «Шустер Live» на вопрос народного депутата Николая Катеринчука о хулиганских действиях против защитников Гостиного двора на территории комплекса, он сказал, что это вопрос не к нему.

На уточняющий вопрос, не планирует ли он сразу после эфира поехать на Подол и на месте разобраться в ситуации, а также может ли он гарантировать, что людей там больше не будут бить, А.Попов сказал: «Я готов разобраться, но сейчас не готов это сказать».

В дальнейшем он отказался обсуждать эту тему, поскольку, по мнению главы КГГА, таким образом его пытаются втянуть в политику. «Сейчас вы меня втягиваете в политику, я не хочу это обсуждать», - сказал А.Попов.

***

Как сообщал УНИАН, по словам защитников Гостиного двора, сегодня вечером ворота этого объекта пытались заварить, когда внутри двора находилось около 40 активистов.

Заявляя о незаконности этих действий, активисты стали препятствовать строителям и вызвали милицию.

На место происшествия прибыли представители милиции, а также генеральный директор ЗАО «Укрреставрация» Дмитрий Ярич.

Между ним и активистами состоялась словесная перепалка, а сотрудники милиции наблюдали за тем, что происходило.

В частности, организаторы запланированного на вечер бардовского концерта пытались обеспечить проезд на внутреннюю территорию Гостиного двора автомобиля со звукоусиливающей аппаратурой. Однако Д.Ярич помешал этому, требуя от организаторов концерта разрешение на его проведение.

Вместе с тем организаторы отметили, что на проведение мирной акции разрешения не нужны, а необходимо только сообщить об акции городские власти, что они и сделали.

В то же время активисты не настаивали на установлении аппаратуры и стали проводить акустический концерт.

В свою очередь в милиции Киева сообщили, что сейчас правоохранители «на месте обеспечивают охрану общественного порядка и проводят профилактически-разъяснительную работу с активистами относительно соблюдения требований действующего законодательства и проведения запланированных мероприятий в установленный законом способ».

Справка УНИАН. 26 мая Киевсовет принял решение о реконструкции здания Гостиного двора.

В связи с активными действиями застройщика сейчас Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции здания и постоянно дежурят на его территории.