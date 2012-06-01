Во Львове перед Евро-2012 подорожает проезд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, согласно решению исполкома Львовского горсовета, проезд в электротранспорте будет составлять 1,5 грн. Стоимость льготного проезда составит 0,75 грн.

Решение вступит в силу с 7 июня.

Сейчас проезд в электротранспорте Львова составляет 1,25 грн, а льготный проезд - 0,60 грн. Эти тарифы утверждали в августе 2011 года.

"Тариф за проезд в размере 1,5 грн рассчитан в соответствии с приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 25.07.2007 г. № 96 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта» с уровнем рентабельности 10%. Расчеты тарифа согласованы Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством инфраструктуры Украины", - отмечается в сообщении.