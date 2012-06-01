Как получить «витину» тысячу
08:43, 01 июня 2012Общество
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Сегодня «Ощадбанк» начнет первые выплаты компенсационной «тысячи» по обесцененным советским вкладам.
Первым "витину тысячу" обещают отдать пожилым людям
Как разъяснила газете «Сегодня» ее руководитель Ярослава Титова, деньги получат только вкладчики, которым при актуализации (обновлении данных) была назначена дата приема на 1 июня, тем, кому установлен другой день, приходить нет смысла. Первыми получат деньги пожилые люди, которым 70—80 лет, но очередей, как уверяют, быть не должно, потому что каждому назначено время, и кассиров обещают дать достаточно.
«Деньги уже не только переведены «Ощадбанку», но и зачислены на персональные платежные карточки вкладчиков, — говорит госпожа Титова. — Клиент по желанию может обналичить все или часть, при выдаче карточки кассир обязательно об этом спросит.
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