Как получить «витину» тысячу

Как разъяснила газете «Сегодня» ее руководитель Ярослава Титова, деньги получат только вкладчики, которым при актуализации (обновлении данных) была назначена дата приема на 1 июня, тем, кому установлен другой день, приходить нет смысла. Первыми получат деньги пожилые люди, которым 70—80 лет, но очередей, как уверяют, быть не должно, потому что каждому назначено время, и кассиров обещают дать достаточно.

«Деньги уже не только переведены «Ощадбанку», но и зачислены на персональные платежные карточки вкладчиков, — говорит госпожа Титова. — Клиент по желанию может обналичить все или часть, при выдаче карточки кассир обязательно об этом спросит.