«Диктатор» продержался в Казахстане 2 недели
Новый совместный проект комика-провокатора Саши Барона Коэна и режиссера Ларри Чарльза - фильм «Диктатор» - снят с проката в Казахстане через две недели после премьеры 17 мая.
Об этом сообщил РИА «Новости» источник на рынке кинопроката.
В пятницу фильм исчез из репертуара кинотеатров республики. То, что картина снята с проката, подтвердили сотрудники ряда кинотеатров Алма-Аты.
В компании "Интерфильм", являющейся прокатчиком картины, не комментируют эту информацию.
Ранее сообщалось, что комедию "Диктатор" было решено не демонстрировать в Таджикистане. Компания "Тантана" - единственный в Таджикистане дистрибьютор мировых кинопремьер - не стала привозить "Диктатора" в Таджикистан "из-за менталитета жителей". В других странах Центральной Азии - кроме Туркмении - премьера новой комедии состоялась 17 мая.
Фильмы с участием Коэна не впервые сталкиваются с препятствиями на пути к казахстанскому зрителю.
Так, в 2006 году появление фильма "Борат", полное название которого "Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан", вызвало неоднозначную реакцию в обществе, фильм был запрещен в прокате в Казахстане и России.