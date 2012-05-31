Для московских троллейбусов ВР изменила Налоговый кодекс

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, акцентировав на том, что «изменения к закону были инициированы руководством Севастопольской ГГА в лице ее председателя Владимира Яцубы».

Как разъяснили в пресс-службе, 24 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм».

Согласно принятым изменениям, статья 197 Налогового кодекса Украины дополнена пунктом о «безвозмездной передаче в государственную или коммунальную собственность соответствующих территориальных общин трамвайных вагонов, троллейбусов, автобусов для перевозки граждан на маршрутах (линиях) согласно требованиям жизнеобеспечения населенных пунктов». Это и позволит ввезти на территорию Украины подаренные троллейбусы без уплаты налогов, отметили в СГГА.

По информации пресс-службы, ранее прибывшие в город два троллейбуса из Москвы уже растаможены. В.Яцуба считает, что «с упрощением таможенных процедур будет ускорен процесс доставки и растаможки остальных машин».

Между тем принятый Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» находится на подписании у Президента Украины Виктора Януковича.